Будущее «Восточного партнерства» зависит от восстановления мира и стабильности в конфликтных регионах - МИД Азербайджана

2017-09-22 12:19 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Будущее программы ЕС «Восточное партнерство» зависит от восстановления мира и стабильности в конфликтных регионах, сказал замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов на конференции «Привлечение парламентов стран Восточного партнерства к стимулированию гендерного равенства и здоровья женщин в рамках Целей устойчивого развития», проведенной с участием Комитета ПА «Евронест» по социальным вопросам, образованию, культуре и гражданскому обществу,

По словам замминистра, одна пятая часть территорий Азербайджана оккупирована другим государством-членом программы «Восточного партнерства» ЕС. «Проводимая Арменией политика агрессии и этнической чистки привела к серьезным последствиям. На оккупированных азербайджанских землях разграбляют наше богатство, разрушают мечети, памятники истории и культуры. ЕС должен продемонстрировать решительную позицию в отношении оккупанта и заставить его воздержаться от такой политики», - сказал замминистра.

По его словам, решение конфликта будет способствовать социальному прогрессу и экономическому развитию региона.

Азербайджан заинтересован в скорейшем урегулировании конфликта и надеется, что международное сообщество будет и впредь поддерживать нашу позицию, сказал Халафов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Редактор: Хазар Ахундов)