В Азербайджане дети учительницы не могут позволить себе обучение

2017-09-22 12:24 | www.oxu.az | 4

Учительница начальных классов средней школы села Парванлы Зардабского района не может оплачивать аренду жилья своих дочерей-студенток.

Как передает Oxu.Az, Г.Мамедова оказалась в сложном финансовом положении из-за болезни мужа.

Женщина просит помощи у неравнодушных людей и соответствующих структур:

«У меня 4 детей, еще двое – школьники. Мой муж тяжело болен. Раньше он подрабатывал мастером, я работала в школе, и мы еще сводили концы с концами. Но сейчас он практически ничего не видит, и я осталась в безвыходном положении. Дочери хотят оставить учебу.

Моя зарплата составляет 286 манатов в месяц. Основная проблема – аренда жилья, я плачу 200 манатов за квартиру для своих дочерей. Недавно мы взяли кредит на лечение моего мужа. Я не могу себе позволить платить 200 манатов каждый месяц. Если бы их обеспечили бесплатным жильем, то я бы как-нибудь смогла дать им образование».

Контактный телефон: 051 437 63 74.

Э.А.

