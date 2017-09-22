Глава лондонской полиции рассказал о работе по предотвращению терактов

2017-09-22 12:20 | www.trend.az | 4

Полиция Лондона предотвратила шесть атак за последние несколько месяцев, заявила начальник полиции Крессида Дик в эфире радиостанции LBC, передает РИА Новости.

"Я думаю, что шесть сейчас. Мы предотвратили шесть за последние несколько месяцев", — заявила Дик в ответ на вопрос диктора о том, увеличилось ли число предотвращенных террористических атак.

Дик заявила, что бомба, взорвавшаяся на станции метро Parsons Green на западе Лондона, была очень опасным устройством.

"Это была очень опасная бомба. Она частично взорвалась, в ней было большое количество взрывчатки и она была полна шрапнели. Поэтому все могло быть гораздо хуже", — отметила Дик.

В минувшую пятницу в утренний час пик на станции Parsons Green на западе Лондона произошел взрыв. Число пострадавших в субботу возросло до 30 человек, получивших не угрожающие жизни ранения и ожоги. По данным полиции, самодельное взрывное устройство не сработало в полную силу. Данный теракт стал пятым в Великобритании за полгода.