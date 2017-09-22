Бахар Мурадова: Азербайджан добился конкретных результатов в достижении Целей устойчивого развития

2017-09-22 12:26 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Баку в пятницу при совместной организации Милли Меджлиса (парламент), комитета по социальным вопросам, образованию, культуре и гражданским обществам Парламентской ассамблеи "Евронест", Форума Европарламента по населению и развитию и офиса ООН в Азербайджане проводится конференция на тему "Привлечение парламентов стран-членов "Восточного партнерства" к поощрению гендерного равенства и женского здоровья в рамках Целей устойчивого развития".

Выступая на конференции, вице-спикер Милли Меджлиса Бахар Мурадова отметила, что в период после обретения независимости Азербайджан достиг важных успехов. «Азербайджан провел большую работу по созданию всех условий для экономического развития, в сфере налаживания связей со странами ближнего и дальнего зарубежья, доказав, что является очень ответственным партнером», - сказала она.

Подчеркнув, что проведение такого мероприятия в Азербайджане является чрезвычайно важным, вице-спикер отметила, что в основе Целей устойчивого развития стоят здоровая жизнь, здоровая экологическая среда.

Как отметила Мурадова, вопросы, связанные с проблемами женщин, детей, являются приоритетом для любого общества. «Сегодня Азербайджан добился конкретных результатов в достижении Целей устойчивого развития и провел конкретную работу по их достижению. Наши возможности, ресурсы позволяют решать проблемы», - сказала она.

Призывая всех парламентариев быть активными, Бахар Мурадова отметила также важность передачи опыта Азербайджана в этой сфере другим странам.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)