В Азербайджане впервые удалили левое легкое пациента эндоскопическим методом

2017-09-22 12:35 | www.apa.az | 5

Как сообщает АПА, хирург-специалист Бакинского центра сердца Эльмар Мамедов сказал, что эта операция была проведена на 23-летней девушке.

По его словам, пациентка была доставлена в центр в тяжелом состоянии, так как не получила своевременного лечения: «Когда она поступила в больницу мы были вынуждены удалить левое легкое хирургическим путем. Однако эта операция представляла собой очень серьезную угрозу. Потому что расположение аорты и других сердечных вен осложняли операцию. Простое прикосновение к этим венам могло привести к смерти пациента. Нужно было быть очень осторожными. Благодаря усилиям врачей в нашей стране впервые успешно была проведена хирургическая операция по удалению левого легкого, которая длилась 2-2,5 часа. Через 4 дня после операции пациентка была выписана домой. Даже спустя 15 дней девушка вернулась на работу».