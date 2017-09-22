Азербайджанцы предотвратили армянскую провокацию в Париже – ФОТО

2017-09-22 12:30 | www.oxu.az | 6
В Париже, на берегу Сены открылся «Международный гастрономический городок», где представлены 40 стран, в том числе и Азербайджан.
Как сообщили Oxu.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, представляющая нашу страну на фестивале руководитель Азербайджанского дома в Париже, генеральный секретарь Ассоциации друзей Азербайджана Мирвари Фаталиева сообщила, что армяне осуществили очередную провокацию во время подготовки к мероприятию.
В армянской палатке в городке наряду с флагом Армении вывесили флаг так называемой «Нагорно-Карабахской Республики». Однако после вмешательства главы азербайджанской диаспоры флаг был убран.