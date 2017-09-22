Жириновский предложил штрафовать депутатов за отказ от прививок

2017-09-22 12:34 | www.oxu.az | 5

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал депутатов пройти вакцинацию от гриппа. А вот отказавшихся от прививки и заболевших парламентариев руководитель фракции предложил штрафовать, передает Oxu.Az со ссылкой на Лайф.

«Я убедительно прошу всех сделать прививки. Из трех штаммов один самый страшный — свиной грипп», - заявил Жириновский на заседании Госдумы в пятницу.

Лидер партии добавил, что все парламентарии фракции ЛДПР в полном составе прошли вакцинацию.

«У нас нет больных. Если появятся больные депутаты, давайте и зарплату высчитывать у них за их, так сказать, небрежность к своему здоровью», - заявил Жириновский.

Н.О.