Иосиф Кобзон о причине смерти Муслима Магомаева

2017-09-22 12:40 | www.oxu.az | 6

Народный артист СССР Иосиф Кобзон в своеобразной манере выразил свое отношение к смерти народного артиста СССР Муслима Магомаева.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на aif.ru.

«Я иногда задаю себе вопрос: почему так рано ушёл из жизни Муслим Магомаев? У него была депрессия из-за развала Союза. Исчезла та аудитория, которая его боготворила, ждала его выступлений. Ему стало неинтересно жить. А мы, исполнители, паразитируем на эмоциях, чувствах слушателей, зрителей. Для любого певца сцена является наркотиком», - сказал он.

A.C.

