Что может сделать ООН для правосудия над преступлениями против Азербайджана?

2017-09-22 12:47 | www.oxu.az | 5

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая накануне на Генассамблее ООН, напомнил миру о неурегулированности нагорно-карабахского конфликта. В своей речи он заявил, что причина того, что Армения до сих пор может позволить себе не исполнять резолюции Совбеза ООН, заключается в двойных стандартах, применяемых международным сообществом.

"Уже более 25 лет Армения удерживает под оккупацией 20% территории Азербайджана - Нагорный Карабах и другие семь районов нашей страны", - отметил глава государства. Он подчеркнул, что Нагорный Карабах - исконная и историческая земля Азербайджана. "Более миллиона азербайджанцев оказались в положении беженцев и вынужденных переселенцев", - указал Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана вновь напомнил, что Армения совершила в Ходжалы геноцид против азербайджанцев. "26 февраля 1992 года Армения, учинив убийство 613 мирных жителей Ходжалы, в том числе 106 женщин и 63 детей, совершила военное преступление", - заявил он. Глава государства отметил, что одним из участников массовых убийств жителей Ходжалы был нынешний президент Армении Серж Саргсян.

Ильхам Алиев также подчеркнул, что Азербайджан привержен мирному решению нагорно-карабахского конфликта, однако нерешенность этой проблемы ведет к военным провокациям со стороны Армении, из-за чего гибнут люди с обеих сторон. "Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован на основе международного права, резолюций Совета Безопасности ООН. Территориальная целостность Азербайджана должна быть полностью восстановлена", - заключил президент Азербайджана.

Как передает Oxu.Az, политический консультант, кандидат исторических наук Олег Кузнецов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" отметил, что международное сообщество, в том числе в лице ООН, способно заставить Ереван выполнить резолюции Совбеза ООН. «Любое малое государство, которое существует на планете, так или иначе зависит от более крупной страны, которая является для него если не страной-хозяином, то, по крайней мере, страной-сюзереном. Это универсальный закон международных отношений, так что при наличии воли Армению можно было бы принудить к исполнению резолюций Совбеза ООН. Возникает только вопрос, кто должен выступить в роли страны-патрона для Еревана», - сказал он.

«До недавнего времени такой страной была Россия, но она не торопилась принуждать Армению к выполнению резолюций Совбеза. Сейчас же мы видим, что Ереван пытается устроить демарш в сторону евроатлантической ориентации и подчеркнуть делом, а не словом, что Россия уже не полноценный патрон Армении. Если учитывать тот факт, что на территории Армении расположено второе по численности посольство США в 1,5 тыс человек (больше только в Багдаде), можно говорить о том, что Россия является единственным сюзереном Армении только внешне, тогда как реальные рычаги власти на Ереван в руках еще и США. США и Россия в данный момент находятся в стадии конфронтации, и ни одна из них не пойдет на компромисс с другой, чтобы заставить Армению выполнить резолюции СБ ООН», - обратил внимание эксперт.

Комментируя напоминание о причастности Сержа Саргсяна к массовым убийствам жителей Ходжалы, Олег Кузнецов подчеркнул, что, с точки зрения права, действующий президент Армении является международным террористом. «Серж Саргсян является главой карабахского клана, той военно-политической хунты, которая находится у власти в Армении, а ее составляют бывшие полевые командиры незаконных вооруженных формирований армянских сепаратистов Нагорного Карабаха. Вся политическая система Армении сейчас завязана на квази-государстве на оккупированных территориях Азербайджана, а сама Армения является, по сути, колонией этого квази-государства, созданного международными террористами из Карабаха. Армения сама оккупирована карабахским кланом», - резюмировал политический консультант.

Географические условия нагорно-карабахского конфликта таковы, что, пока международное сообщество не проявляет должную политическую волю для выполнения Арменией резолюций Совбеза ООН, никакие другие средства не помогут избежать провокаций со стороны Еревана и гибели людей. «В Карабахе идет война, и введение миротворцев туда не будет иметь никакого эффекта, потому что стороны придется разводить, минимум, на ширину между горными долинами, а это десятки километров. Я не думаю, что хотя бы одна страна в мире готова будет сейчас использовать своих военнослужащих, чтобы держать под контролем полосу шириной примерно в 20 км и длиной в 500 км. Никто не будет держать 100 тыс кв км, обеспечивая инфраструктуру и неся ответственность за существование местного населения», - пояснил он маловероятность введения миротворцев.

Директор Института политических исследований Сергей Марков, в свою очередь, отметил, что нагорно-карабахский конфликт поможет урегулировать «Казанская формула». «Должны быть деоккупированы районы вокруг Нагорного Карабах в обмен на два коридора и на деблокаду и демилитаризацию региона. После этого должна начаться постепенная экономическая, социальная и гуманитарная реинтеграция Нагорного Карабаха в состав Азербайджана. Понятно, что население сохранится во многом армянское после возвращения в Карабах азербайджанской общины, и это будет в какой-то мере кондоминиум, но это как раз современный мирный путь урегулирования подобного рода конфликтов», - сказал Сергей Марков.

Что касается напоминания Ильхама Алиева в Генассамблее ООН, что Арменией сейчас руководит военный преступник, участник массового убийства жителей Ходжалы, то это, по оценке директора Института политических исследований, дополнительно усложняет ослабевшие позиции Еревана. «С одной стороны, вопрос Ходжалы поднимается выше, больше привлекает общего внимания, позволяет сделать большие выводы, признать на более широкой площадке, что там действительно было преступление. С другой стороны, руководство Армении оказывается заперто в более радикальную ситуацию. Вообще, для руководства Армении было бы логично хотеть выйти на мирный путь решения по «Казанской формуле», но оно боится своих радикальных диаспор», - заключил он.

Н.О.