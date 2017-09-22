В Баку состоялась презентация фильма "Şəhadət", посвященная памяти шехидов (ФОТО)

2017-09-22 12:46 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Культурном центре Службы государственной безопасности (СГБ) состоялась презентация документального фильма "Şəhadət", который внесет вклад в воспитание молодежи в духе патриотизма, а также послужит превентивной мерой для предотвращения склонностей к фанатизму, радикализму и экстремизму.

Фильм снят по заказу Госкомитета по работе с религиозными структурами.

На мероприятии приняли участие руководители и сотрудники СГБ, МВД, Минобороны, Государственной пограничной службы, активисты правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), а также представители религиозных общин.

Фильм посвящен памяти шехидов, павших за суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. Фильм также повествует о лицах, попавших под влияние религиозного фанатизма и радикализма, и воюющих в составе экстремистско-террористических вооруженных соединений в ряде зарубежных стран.

Режиссером и автором сценария фильма является Надир Бадалов, в качестве консультантов выступили зампреды Госкомитета по работе с религиозными структурами Сеявуш Гейдаров и Гюндюз Исмайлов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)