Логистический центр в Гекчайе будет достроен в октябре - Ассоциация производителей хурмы

2017-09-22 12:49 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Строительство логистического центра для производителей хурмы в Гекчайском районе планируется завершить в ближайшее время, сказал в пятницу Trend председатель Ассоциации производителей и экспортеров хурмы Гадир Юсифов.

"Строительные работы уже близки к своему завершению. Логистический центр планируется достроить до конца октября 2017 года. Кроме того, на территории Гекчайского района также продолжается строительство фабрики по переработке хурмы", - сообщил Юсифов.

Ранее строительство планировалось завершить к концу года, но в рамках встречи членов Ассоциации с министром экономики Шахином Мустафаевым было принято решение ускорить строительство логистического центра за счет выделения дополнительного льготного кредита.

Ассоциация производителей хурмы была создана в августе 2017 года по инициативе предпринимателей и при поддержке министерства экономики страны.

Основными задачами ассоциации являются увеличение производства конкурентоспособной и экспортоориентированной продукции, а также расширение экспорта хурмы.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)