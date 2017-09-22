Малейка Аббасзаде: Изменения в приемных экзаменах произойдут в 2019 году (версия 2)

2017-09-22 12:57 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В 2017-2018 учебном году изменений в приемных экзаменах в азербайджанские вузы не будет, сказала в пятницу Trend председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

Она отметила, что изменения в экзаменах произойдут в 2019 году.

«С 2009 года в учебных заведениях преподавание ведется на основе куррикулумов. В этом году выпускные экзамены в 9-х классах были проведены в два тура. На выпускных экзаменах был применен совершенно новый вид оценивания. В 11-м классе для этих школьников, обучающихся по куррикулумам, предусмотрены определенные изменения в выпускных и вступительных экзаменах», - сказала Аббасзаде.

По ее словам, в ближайшие дни общественность будет проинформирована об изменениях.

Касаясь уменьшения числа экзаменационных предметов, Аббасзаде отметила, что на приемных экзаменах в 2019 году в каждой группе специальностей будут три предмета, и вновь время экзамена составит три часа. «Это будут не только закрытые тесты, но и задания нового типа. Ответы на эти задания указываться не будут, и абитуриент должен будет сам найти ответ. Проверка этих заданий также будет осуществляться новыми методами», - сказала она.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)