Иран ответит на попытки США свернуть ядерную сделку ракетными испытаниями

2017-09-22 13:00 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Чтобы закрепить успех достигнутый Тегераном на полях Генассамблеи ООН, в связи с поддержкой его ядерной программы, Иран может ответить на попытки США свернуть ядерную сделку ракетными испытаниями.

Сегодня во время военного парада в Тегеране, на котором присутствовал и президент Хасан Роухани, Иран представил баллистическую ракету Khorramshahr с дальностью полета 2 тысячи километров, способную нести несколько боеголовок.

Ранее президент заявил, что страна намерена усилить возможности ракетного комплекса, в том числе в области баллистических ракет.



Не вызывает сомнений и то, что Вашингтон отреагирует на иранские заявление и на развитие ракетной программы Ирана. После заключения ядерной сделки и снятия небольшой толики американских санкций, Вашингтон тут же объявил о введении новых санкций против Ирана, как раз за реализуемую Тегераном программу создания баллистических ракет. Объявляя о введении новых санкций в отношении Ирана, тогдашний президент США Барак Обама заявил, что "ядерная сделка никогда не была направлена на то, чтобы разрешить все наши разногласия с Ираном".

Ситуация усугубилась с приходом к власти президента США Дональда Трмапа к власти, который вообще попытался представить развитие ракетной программы Ирана как нарушения ядерной сделки (в которой впрочем, об этом не говорилось ни слова), так как, по мнению США, ракетная программа приведет к укреплению иранского режима, и к возобновлению ядерных испытаний в обход договоренности.

Однако, остальные участники шестерки посредников, принимавших участие в заключение сделки, отстояли ее и сегодня США только и ждут одного неверного шага Ирана, чтобы вновь начать процесс введения санкций, или перейти к угрозам выхода из ядерного соглашения.

А Тегеран, понимая, что поводов недостаточно, с удовольствием продолжает демонстрировать Вашингтону несостоятельность его аргументов.

В конечном итоге это противостояние должно вылиться в крупный спор, который может окончиться весьма непредсказуемым образом – президент Трамп может выйти из сделки с Ираном, несмотря на увещевания остальных переговорщиков и тогда мир столкнется с еще более непредсказуемой реакцией Ирана.

(Автор: Эльмира Таривердиева. Редактор: Хазар Ахундов)