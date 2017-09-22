Погода на территории Азербайджана ухудшится

2017-09-22 13:00 | www.apa.az | 5

Подует северо-восточный ветер.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 18-22°, днем 29-34°, в Баку ночью 19-21°, днем 30-32° тепла.

Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью составит 75-85%, днем 30-35%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 23 сентября на Абшеронском полуострове повышенная влажность на фоне высокой температуры воздуха может вызвать дискомфорт у метеочувствительных людей, однако 24 сентября умеренный ветер хазри благоприятно скажется на состоянии метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана, начиная с северных, местами ожидаются грозы и дожди. Утром временами будет туман. Восточный ветер кое-где усилится. Температура воздуха ночью составит 15-20°, днем 29-34°, в горах ночью 10-15°, днем 19-24° тепла.

С полудня 23 до 26 сентября в некоторых районах ожидается нестабильная погода, будут грозы, временами – дожди. Возможен град. Западный ветер местами усилится.

Уровень воды в реках может повыситься.