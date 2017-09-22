Малейка Аббасзаде: «В требующих выявления особых способностей специальностях изменений не будет»

2017-09-22 13:01 | www.apa.az | 5

«С полной ответственностью заявляю, что в приемных экзаменах на 2018-2019 учебный год никаких изменений не ожидается. Изменения будут применяться с 2019 года».

Как сообщает АПА, об этом заявила председатель ГЭЦ Малейка Аббасзаде. По ее словам, в 2019 году будут представлены вопросы по трем предметам и отведено 3 часа: «С 2009 года в школах был применен куррикулум. Выпускные экзамены проводились в два этапа. Была применена полностью новая система оценивания. Когда получающие образование на основе куррикулума дети перейдут в 11 класс, то есть через 2 года, то будут введены изменения».

Директор центра сказала, что суть изменения была объявлена. На следующей неделе будет предоставлена подробная информация: «В 2019 году на выпускных экзаменах будут те же предметы, что и в этом году: родной язык, математика, иностранный язык. Выпускные экзамены планируется провести в том же формате. Если до сегодняшнего дня набравшие одинаковые балы вместе участвовали в конкурсе, то на втором этапе учитывался аттестационный бал. В 2019 году планируется прибавить к баллу, набранному на приемных экзаменах, балл, набранный школьником на выпускных экзаменах. В 2019 году по каждой группе будут представлены 3 предмета. Естественно, там будут не только закрытые тесты, но и новые задачи, вариантов ответа на которые не будет. Абитуриент сам должен написать ответ».

Руководитель центра добавила, что проверка подобных заданий также требует применения новых методов.





«Родители обеспокоены тем, что проверяться задания будут не только на компьютерах, но и экспертами. Их интересует вопрос – возможно ли в таком случае вмешательство в процесс? Могу заверить родителей, что при оценке письменных работ на итоговый результат не будет влиять человеческий фактор. При оценке знаний будет обеспечена полная прозрачность».





По словам Аббасзаде, по специальностям, требующим выявления особых способностей, изменений не будет.