Синоптики обещают нестабильную погоду

2017-09-22 13:00 | www.oxu.az | 4

В субботу, 23 сентября, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром в некоторых местах полуострова слабый туман. Будет дуть северо-восточный ветер.

Как сообщили Oxu.Az в министерстве экологии и природных ресурсов, тмпература воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 18-22, днем 29-34, в Баку ночью 19-21, днем 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-85%, днем 30-35%.

В районах Азербайджана, начиная с севера, ожидаются грозы, временами дожди, метсами интесивного характера. Утром временами туман, будет дуть переменчивый восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-20, днем 29-34, в горах ночью 10-15, днем 19-24 градуса тепла.

В министерстве предупредили, что с 23 сентября до полудня 26 сентября в некоторых районах ожидаются нестабильные погодные условия, грозы, временами дожди. Местами осадки будут интенсивными, может выпасть град. Ожидается повышение уровня воды в реках.

Э.А.

