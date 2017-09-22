Массовая эвакуация на острове Бали

2017-09-22 13:10 | www.oxu.az | 5

Тысячи людей эвакуированы на острове Бали в Индонезии из-за возросшей активности вулкана Агунг.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на национальное информагентство Antara.

По данным агентства, повышенная активность вулкана была зафиксирована в середине августа, потом она снизилась. Позднее вулкан снова активизировался.

"К вечеру в среду более тысячи человек были эвакуированы", - приводит агентство слова представителя Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии (BNPB) Сутопо Пурво Нугрохо. Он отметил, что люди добровольно согласились на эвакуацию и переместились в более безопасные районы.

Губернатор Бали Маде Манку Пастика сообщил, что власти готовы к любым возможным последствиям в случае извержения вулкана. "Мы можем сообщить жителям Бали и всему миру, что мы готовы встретить худшее, хотя мы надеемся, что этого не произойдет", - заявил губернатор.

Н.О.