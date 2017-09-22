Делегация Бундестага посетит Азербайджан

2017-09-22 13:04 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Делегация Бундестага Германии посетит Азербайджан 2-4 октября, сообщили Trend в пятницу в посольстве Германии в Баку.

Делегация во главе с депутатом Бундестага Каи Герингом проведет в Баку обсуждения в областях политики, экономики и гуманитарной сфере, обсудит перспективы двустороннего сотрудничества.

В рамках визита делегация примет участие также в процессе отбора кандидатов для участия в стипендиальной программе Бундестага из Азербайджана.

В рамках стипендиальной программы 120 участников из 41 страны мира получат возможность ознакомиться с парламентской системой Германии.

(Автор: Себа Агаева. Редактор: Натаван Эфендиева)