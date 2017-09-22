Başbakan'dan flaş referandum açıklaması

2017-09-22 13:43 | www.trend.az | 0

Başbakan Binali Yıldırım, IKYB'de yapılması planlanan referandum için Ankara anlaşmasını işaret ederek 'gereği' yapılacak dedi.

İşte o konuşmadan satır başları

Kuzey Irak bölgesel Kürt yönetimi 8 Haziran itibari ile referanduma gitme kararı aldı. Bu kararın dünya kamuoyuna açıklanmasından itibaren Türkiye olarak bunun çok yanlış olacağını defalarca ifade ettik ve kendilerine de bu yanlış karardan vazgeçmeleri gerektiğini defalarca kez söyledik.

Geldiğimiz noktaya baktığımızda bu karara hiç bir destek yok. Hemen hemen bütün ülkeler bu referandumun yanlış olduğunu yapılmaması gerektiğini söylediler. Şu ana kadar burada herhangi bir değişiklik yok. Meselenin kaynağı olan IKYB yönetimi ile Irak yönetimi arasındaki hakların tam olarak uygulanmadığı yönünde şikayet var. Biz bu konuda gerekli yarımı yapar aranızdaki sorunu çözeriz diye teklif götürdük.

Bu referandumun gerçekleşmesi Türkiye'nin ulusal güvenlik meselesidir. Türkiye haklarını kullanmakta kararlıdır. Nedir bu anlaşmalar, Lozan, Ankara anlaşması, Türkiye Irak sınır güvenliği anlaşması. İşin özü şudur, Gerek Irak,gerek Suriye'de değişikliğe gidecek herhangi bir girişim anlaşmalardan doğan haklarımız içinde Türkiye'nin kabul etmeyeceği bir sonuçtur.

Buradan bir çağrı daha yapıyorum, henüz süre bitmedi Barzani bu inattan vazgeçmeli.