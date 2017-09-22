Армянский депутат: «В Баку мы чувствуем себя безопасно» - ОБНОВЛЕНО

2017-09-22 13:31 | www.apa.az | 4

«В последний раз я был в Баку в январе 1988 года. Тогда мне было 13 лет. Это было за месяц до начала нагорно-карабахского конфликта. Моя мать бакинка. Город знаю немного».

Как сообщает АПА, об этом на конференции «Привлечение парламентов стран Восточного партнерства в стимулирование гендерного равенства и здоровья женщин в рамках Целей устойчивого развития», проведенной с участием Комитета ПА «Евронест» по социальным вопросам, образованию, культуре и гражданскому обществу, заявил руководитель армянской делегации в ПА Евронест Армен Ашотян.

Он сказал, что проводил каникулы в Баку: «Здесь у нас был дом. Знал, куда приезжаю. Рад, что азербайджанские коллеги выступили с инициативой провести конференцию в Баку. Если бы в парламентской или политической повестке не было такого вопроса, то найти другого шанса приехать в Азербайджан было бы сложно».

По словам армянского депутата, вопросы в связи с их приездом в Баку нашли свое оперативное решение секретариатом «Евронест» и секретариатом Азербайджана в «Евронест»: «На грузино-азербайджанской границе возникли технические проблемы. Никто не верил, что мы едем в Баку. Однако проблемы решились. Я уверен, что все это не имело политические мотивы. Скорее всего, это было связано с тем, что армянская делегация не имеет периодических визитов в Азербайджан. В результате конфликта между нашими странами отсутствует интенсивность общения».

Армен Ашотян сказал, что они не обеспокоены вопросом безопасности.

«Мы приехали потому, что «Евронест» является для нас важной платформой. Армения готовится подписать с Европейским союзом новое соглашение. Кроме того, мы приехали для того, чтобы не допустить пропаганды и антиармянской риторики на мероприятии, в котором участвуют европейские депутаты. К сожалению, в некоторых выступлениях были подобного рода риторики. Однако следует учесть, что мы приехали сюда не для того, чтобы обсудить нагорно-карабахский конфликт», - подчеркнул он.

Армянский депутат сказал, что был в Шуше, что посетил там мечеть: «Как мне известно, иранские архитекторы помогают соответствующим институтам Армении в реконструкции мечети, потому что она нуждается в этом».

А.Ашотян также отметил, что единственным легитимным форматом урегулирования нагорно-карабахского конфликта является Минская группа ОБСЕ: «Переговоры ведутся в этой рамке. К сожалению, в апреле прошлого года Азербайджан возобновил военные операции, что нарушило этот процесс. Сегодня деятельность Минской группы направлена на восстановление доверия между сторонами. Вы знаете, что во время встреч в Вене и Санкт-Петербурге было принято решение расширить мандат мониторинговой миссии ОБСЕ, привести в действие механизм расследования инцидентов на линии соприкосновения войск. К следующему раунду переговоров можно перейти только после восстановления доверия. Нагорно-карабахский вопрос должен быть решен мирным путем, в рамках территориальной целостности, права народов на самоопределение и при гарантии безопасности со стороны международной общественности. Эти принципы должны быть на столе переговоров. Сейчас важно, чтобы все стороны не отказались принять шаги в этом процессе».