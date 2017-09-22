Возросло число направленных в суд уголовных дел по делу банков

2017-09-22 13:20 | www.oxu.az | 4

В последнее время возросло число направленных в суд уголовных дел, связанных банковскими и небанковскими кредитными организациями.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил заместитель генерального прокурора Кямран Алиев. «В центре внимания Генеральной прокуратуры находятся уголовные дела, связанные с вопросами строительства и жилищных проблем граждан. Естественно, поступают и жалобы по другим сферам, уголовные дела расследуются и направляются в суд».

Э.А.

