Новый марсоход сможет найти инопланетную жизнь по ванадию

2017-09-22 13:30 | www.oxu.az | 4

Исследователи из США предложили принципиально новый метод поиска следов жизни на Марсе. Для этого они считают необходимым искать следы ванадия в скоплениях углерода в марсианском грунте. Ванадий в ископаемой органике замещает магний в хлорофилле, а вот чисто неорганическим путём его скопления в осадочных породах появляются крайне редко.

Как передает Oxu.Az, cоответствующая статья опубликована в Astrobiology.

Исследователи отмечают, что скопления углерода в приповерхностных породах, доступных для изучения марсоходами, могут иметь как органическое, так и неорганическое происхождение. Однако если в таком скоплении с помощью рамановской спектроскопии удастся найти следы ванадия, вопрос об их происхождении будет решён практически однозначно — это довольно редкий для поверхностных пород металл. После гибели фотосинтезирующего организма атомы магния в молекулах хлорофилла постепенно замещаются на атомы ванадия, который очень эффективно удерживается именно в осадочных породах органического происхождения. Приборы для рамановской спектроскопии будут установлены на новом марсоходе, который NASA планирует доставить на Красную планету после 2020 года.

На Земле ванадий поэтому накапливается в асфальте, нефти и тому подобных материалах органического происхождения. Обнаружение ванадия в углеродных скоплениях на Марсе будет трудно трактовать как-то иначе, чем остатки марсианской жизни. Правда, такая трактовка опирается на предположение, что она также использовала хлорофилл. Таким образом, подобным методом следы жизни на четвёртой планете можно будет найти, только если она крайне близка к земной.

Н.О.