Армянские депутаты прогуляются по Баку

2017-09-22 13:52 | www.apa.az | 4

Находящиеся с визитом в Баку члены парламента Армении прогуляются по Баку.

Как сообщает АПА, об этом сказала один из находящихся в Баку армянских депутатов – Мане Тандилян.

«Завтра мы прогуляемся по разным местам Баку и посмотрим, как было сохранено армянское наследие», - сказала она.

Напомним, Мане Тандилян и Армен Ашотя находятся с визитом в Баку для участия в международной конференции ««Привлечение парламентов стран Восточного партнерства в стимулирование гендерного равенства и здоровья женщин в рамках Целей устойчивого развития».