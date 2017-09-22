Структурные реформы в Кабинете Министров завершены, ПОЛНЫЙ СПИСОК заведующих отделами

2017-09-22 13:57 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА, заведующей юридическим отделом осталась Гюнаш Велиева, заведующим отделом финансовых и экономических вопросов, созданным на основе экономического отдела, остался Шахин Садыхов, заведующим отделом международных связей, созданным на основе отдела внешних экономических связей – Агадайы Агаев, заведующим отделом вопросов нефти и химии, созданным на основе отдела нефти и химии – Аскер Асланов, заведующим отделом вопросов сельского хозяйства, созданным на основе агропромышленного отдела – Али Мамедов, заведующим отделом вопросов регионального развития, созданным на основе отдела регионального развития – Низами Мустафаев, заведующим отделом по вопросам беженцев и вынужденных переселенцев, созданным на основе отдела по проблемам беженцев, вынужденных переселенцев и миграции – Гурбан Садыхов, главой пресс-службы – Акиф Али.

Заведующей отделом по работе с документами и обращениями граждан, учрежденным на основе общего отдела, назначена Вафа Алиева. До структурных реформ заведующим общим отделом был Зияфеддин Гасымов.

Заведующим отделом гуманитарных и социальных вопросов, учрежденным на основе отдела гуманитарных вопросов и социальных вопросов, назначен Муса Алекберов. До это М. Алекберов был заведующим отделом по социальным вопросам.

Заведующим отделом вопросов промышленности и энергетики назначен Эльшан Гаджизаде, который до этого был заведующим отделом транспорта и связи.

В результате структурных реформ отдел транспорта и связи был объединен с отделом строительства и коммунального хозяйства, создан отдел вопросов коммуникации, строительства и коммунального хозяйства, заведующим которого назначен Шахин Салахов. Заведующим отделом вопросов экологии, учрежденным на основе отдела экологии, была назначена Земфира Саирбейзаде, которая до этого была заместителем заведующего отделом экологии.

Заведующий действующего до структурных реформ отдела Экологии Ильяс Ализаде был отправлен на пенсию. Заведующим отделом по работе с международными финансовыми организациями, созданным на основе отдела по международным кредитам и помощи и отдела стран СНГ и экономических связей, был назначен Наил Фаталиев. До структурных реформ Н.Фаталиев занимал должность заведующего отделом по международным кредитам и помощи.

Заведующим отделом по вопросам безопасности и обороны, учрежденным на основе отдела оборонной промышленности, назначен Гулу Имангулиев.