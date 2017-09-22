Суд по делу сына генерала Новрузали Оруджева отложен

2017-09-22 13:40 | www.oxu.az | 4

В Бинагадинском районном суде было отложено судебное заседание по уголовному делу Рустама Оруджева, Кянана Велиева и Парвиза Аббасова, обвиняемых в хулиганстве.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, процесс под председательством судьи Рашада Алиева будет продолжен 29 сентября.

Причина, по которой процесс был отложен, не называется.

Отметим, что согласно распространенной Генпрокуратурой официальной информации, 3 июля этого года житель города Баку Рустам Оруджев, лишенный водительских прав, управляя автомобилем марки BMW с государственным регистрационным знаком 10-OG-300, восемь остановок преследовал маршрутный автобус из-за того, что водитель автобуса Санан Самедов сделал ему обоснованное замечание по поводу нарушения правил дорожного движения. Это его действие стало причиной беспокойства граждан и вызвало панику среди людей. Он совершил хулиганские действия на глазах у пассажиров, избив водителя автобуса.

Следует отметить, что Рустам Оруджев еще в 2014 году был приговорен к 4 годам лишения свободы за то, что сбежал с места ДТП со смертельным исходом, а в 2016 году условно досрочно освобожден. Вышеуказанный случай хулиганства произошел именно в период пребывания на свободе.

По факту 4 июля 2017 года в Следственном отделе Бинагадинского районного управления полиции было возбуждено уголовное дело по статье 221.2.1 (хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса.

В отношении Р. Оруджева, обвиняемого по данной статье, решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

Отметим, что Рустам Оруджев является сыном Новрузали Оруджева.

Распоряжением президента Ильхама Алиева генерал-майор Новрузали Оруджев был освобожден от должности заместителя начальника по призыву на действительную военную службу Государственной службы по мобилизациии и призыву на военную службу Азербайджанской Республики.

Э.А.

