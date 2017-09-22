Bollywood Night представит дефиле азербайджанской и индийской моды

2017-09-22 13:37 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева, 11 ноября в 19.00, пройдет грандиозный праздник Bollywood Night, организованный Full House Entertainment при содействии Индийской ассоциации Азербайджана (Indian Association Azerbaijan (IAA)), сообщает Trend Life.

Bollywood Night приурочен к 25-летию установления дипломатических связей между Азербайджаном и Индией и в связи с 70-летием независимости Индии. В концертной программе примут участие звезды индийской и азербайджанской эстрады, будет представлено Fashion Show традиционной одежды двух стран.

Одним из участников проекта стала руководитель Baku Fashion Club Любовь Гуторова-Пойраз, которая будет принимать участие в подготовке и организации дефиле.

"Индию по праву называют страной древнейших и богатейших культурных, духовных и религиозных традиций, обогативших мировую цивилизацию. Пожалуй, не найдется ни одного человека, который бы не знал индийскую музыку, кино, танцы, национальную одежду и многое другое, подарившее миру это сказочная страна. Мода – это часть культуры любого народа и она также будет представлена на Bollywood Night. Идет активная подготовка к проекту, который станет ярким событием в культурной жизни нашей страны, мостом дружбы между Азербайджаном и Индией. Всех ждет яркий и незабываемый вечер азербайджанской и индийской моды!", - сообщила Trend Life Любовь Гуторова-Пойраз и выразила благодарность за приглашение руководителю Full House Entertainment Диа Соун Кхе.

Для гостей с 17.00 до 21.00 будет также организована красочная праздничная ярмарка Food & Shopping Festival. Вход на ярмарку только по билетам.

Более подробно https://www.facebook.com/bollywoodnight.in/

Телефон для справок: (077) 6229270, (077) 6229295

Цены билетов 10, 20, 40 и 75 манат. Билеты продаются во всех кассах Баку, 28 Mall, Gənclik Mall, центрах Службы Asan и онлайн https://iticket.az/ru/events/bollywood-night. Для бесплатной доставки - (077) 600 00 60.

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(Автор: Вугар Иманов)