Оккупация Арменией азербайджанских земель – одна из основных причин, препятствующих достижению больших успехов - депутат

2017-09-22 13:40 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Армения захватила 20 процентов азербайджанских земель, и эти территории 25 лет находятся под оккупацией, сказал, выступая на конференции на тему «Привлечение парламентов стран Восточного партнерства к поощрению гендерного равноправия и женского здоровья по Целям устойчивого развития», глава азербайджанской делегации в ПА «Евронест» депутат Милли Меджлиса Фуад Мурадов.

По словам Мурадова, оккупация Арменией азербайджанских земель – одна из основных причин, препятствующих достижению больших успехов. «Более одного миллиона азербайджанцев являются беженцами и вынужденными переселенцами. Из них 50 процентов составляют женщины, пять процентов - дети. Наша цель в осуществлении Целей устойчивого развития - чтобы каждая организация выполняла свою задачу», - отметил глава азербайджанской делегации.

Фуад Мурадов подчеркнул, что в рамках Парламентской Ассамблеи «Евронест» в течение года проводится несколько мероприятий: «Верю, что на сегодняшнем мероприятии будут проведены обсуждения, которые повлияют на нашу дальнейшую деятельность».

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)