Организация освобождения Карабаха провела акцию протеста против приезда в Баку армянских депутатов

2017-09-22 15:28 | www.apa.az | 5

Организация освобождения Карабаха (ООК) провела акцию протеста против визита в столицу Азербайджана депутатов парламента Армении.

Как сообщает АПА, активисты ООК собрались перед зданием Милли Меджлиса АР, где проходило мероприятие с участием армянских парламентариев. Протестующие скандировали лозунги «Позор пригласившим армян!», «Армяне должны немедленно покинуть Баку!», держали плакаты с соответствующими надписями. Участники акции растоптали армянский флаг, попытка сжечь его была пресечена сотрудниками полиции. Затем правоохранители вытеснили протестующих с места проведения акции.

В распространенном участниками акции заявлении отмечается, что приглашение армянских депутатов на проходящее в Баку заседание ПА «Евронест» является оскорблением памяти азербайджанских шехидов, всего азербайджанского народа.

«До тех пор, пока наши земли находятся под оккупацией, удерживаются в заложниках наши матери и дочери, наши соотечественники - Дильгам Аскеров и Шахбаз Гулиев, посещение армянами Баку недопустимо ни под каким предлогом. Следует раз и навсегда положить конец подобной практике. Мы требуем, чтобы представители оккупантского режима Армении были незамедлительно удалены с конференции и покинули Азербайджан», - говорится в заявлении.