Армянский депутат: Мы не должны обсуждать войну

2017-09-22 14:10 | www.oxu.az | 4

«Созданные в связи с визитом в Азербайджан хорошие условия и меры безопасности удовлетворили нас».

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом на конференции «Привлечение парламентов стран Восточного партнерства в стимулирование гендерного равенства и здоровья женщин в рамках Целей устойчивого развития», проведенной с участием Комитета ПА Евронест по социальным вопросам, образованию, культуре и гражданскому обществу, заявил руководитель армянской делегации в ПА Евронест Армен Ашотян.

По его словам, он против призывов ненависти между двумя народами:

«Пользуясь гуманистической средой, мы не должны обсуждать войну, прививать взаимную ненависть. Не стоит создавать условия, чтобы следующее поколение продолжало враждебность. Все равно в Азербайджане прививается ненависть к армянам. Прошу вас не делайте так. Спасибо что пригласили нас. То что мы находимся здесь является шансом, чтобы не превратить обсуждение темы в антиармянскую пропаганду».

Замминистра образования Азербайджана Джейхун Байрамов обвинил армянского депутата в неправоте:

«В азербайджанских учебниках не пропагандируется ненависть к какому-либо народу, в том числе армянскому. В них нет призыва к ненависти. Но вы забываете, что Армения оккупировала 20% территорий Азербайджана. Эти земли до сих пор находятся под оккупацией. Более 1 миллиона азербайджанцев были изгнаны со своих земель. Были разрушены материально-культурные памятники, образовательные учреждения. Так за это нужно отвечать, или нет?».

По словам Дж. Байрамова, нетерпимость между народами в Азербайджане не допускается на государственном уровне:

«Если мы говорим о факте оккупации азербайджанских земель, вынужденном переселении людей внутри своей страны, то мы должны понимать суть проблемы. Люди должны знать исторические реалии».

Модератор конференции, член Европарламента Хейди Хаутала попросила не отходить от тематики и передала слово другим участникам.

Э.А.

