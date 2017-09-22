Малейка Аббасзаде: Предметы на выпускных экзаменах в 2019 году не изменятся

2017-09-22 13:54 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Предметы на выпускных экзаменах в 2019 году останутся теми же, по которым сдаются экзамены сейчас - родной язык, математика и иностранный язык, сказала в пятницу Trend председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

Однако формат выпускных экзаменов будет таким, каким был в первом туре выпускных экзаменов 9-х классов в этом году.

Аббасзаде пояснила, что результаты выпускных экзаменов в 2019 году будут сложены с результатами приемных экзаменов. «К примеру, если на выпускных экзаменах были набраны 300 баллов, то они складываются с результатом приемных экзаменов, и таким образом мы получаем общий балл для участия в конкурсе», - сказала она.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)