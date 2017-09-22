Азербайджан планирует завершить работы по формированию эффективного денежного рынка

2017-09-22 13:58 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) подготовил программу монетарных реформ для повышения трансмиссионной способности процентных ставок.

Об этом в пятницу сказал первый заместитель председателя Центрального банка Алим Гулиев на научно-практической конференции, посвящённой стратегическим дорожным картам.

Как отметил Гулиев, в настоящее время программа обсуждается в Совете финансовой стабильности и после ее принятия будут завершены работы по формированию эффективного денежного рынка в стране.

В пятницу в Баку проходит научно-практическая конференция «Стратегическая дорожная карта экономики Азербайджана: отчетность и проблемы прозрачности». В мероприятии принимают участие десятки представителей частного и государственного секторов, в том числе SOCAR, Государственного нефтяного фонда Азербайджана, Центрального банка, министерств по налогам и экономики, различных ассоциаций и другие. В конференции также принимают участие представители аудиторских палат Беларуси, России, Румынии, Турции, Латвии, Литвы, Молдовы и других.

(Автор: Азад Гасанли)