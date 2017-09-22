Служба финансового мониторинга исключила из «черного списка» имя одного человека

2017-09-22 15:36 | www.apa.az | 5

Как сообщили АПА-Экономикс в палате, список обновлен на основании «Правил утверждения Общего перечня физических или юридических лиц, в отношении которых в рамках противодействия финансированию терроризма применяются санкции согласно законодательству и международным соглашениям Азербайджанской Республики, а также резолюциям Совета безопасности Организации Объединенных Наций», подтвержденных постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 25 июня 2010 года №124. В соответствии с национальным законодательством и международными нормами, список состоит из внутристранового и международного списков.

Из «черного списка» исключено имя одного человека – Зулфикли Абдула.

Отметим, что последняя версия списка размещена на сайте службы -http://www.fiu.az/aze/umumi-siyahi/, а также направлена в соответствующие органы и участникам мониторинга.

В соответствии с законом «О борьбе с отмыванием и легализацией денег и имущества, полученных преступным путем, и финансированием терроризма», участники мониторинга при обнаружении денег и имущества указанных в списке физических и юридических лиц, обязуются не выполнять операции по ним, а предоставить информацию в Палату по надзору за финансовыми рынками.