Хадиджа Исмайлова обратилась в суд

2017-09-22 14:20 | www.oxu.az | 5

В Бинагадинский районный суд совершено обращение по поводу запрета на выезд из страны для журналистки Хадиджи Исмайловой.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, материалы по делу Х.Исмайловой сегодня были представлены суду.

Отметим, что недавно Х.Исмайлова обратилась в Бакинский апелляционный суд с жалобой на решение Бинагадинского районного суда для снятия запрета. Жалоба не была удовлетворена.

Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил Хадиджу Исмайлову к 7 годам и 5 месяцам лишения свободы. Верховный суд заменил реальный срок наказания на 3,6 года условного.

Э.А.

