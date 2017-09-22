Натиг Байрамов: Мы играем роль моста дружбы между двумя странами – ФОТО

2017-09-22 14:32 | www.oxu.az | 5

Oxu.Az представляет интервью с председателем действующего в Беларуси международного общественного объединения «Конгресс азербайджанских общин», заслуженным мастером спорта Беларуси, неоднократным чемпионом мира и Европы по самбо и дзюдо, лауреатом ордена «Шохрат» (2006) Натигом Багировым Надир оглу.

- Долгие годы вы живете в чужой стране. Какова основная причина вашего переезда в Беларусь?

- Я уже 30 лет живу в Белоруссии и 20 лет возглавляю диаспору. Не могу представить своей жизни без Азербайджана. Несмотря на то, что на родине я стал мастером спорта первой категории и капитаном команды, в то время не было условий для занятий спортом и тренировок. Поэтому я работал инженером в научно-исследовательском институте. Но так случилось, что меня пригласили в Беларусь в качестве спортсмена, и я принял решение поработать там 2-3 года и вернуться на Родину. Но человек предполагает, а Бог располагает. С тех пор прошло 30 лет, а я все еще в Беларуси.

- Расскажите поподробней о направлениях деятельности возглавляемого вами объединения.

- Наша организация представлена во всех провинциях Беларуси – Минске, Могилеве, Гомеле, Гродно и Витебске. За время нашей деятельности мы провели сотни мероприятий в различных городах Беларуси. Мы начали действовать еще до открытия посольства Азербайджана в Беларуси. Мы играем тут роль народной дипломатии, моста дружбы между двумя странами. Здесь живут десятки тысяч азербайджанцев. Оказываем поддержку нашим соотечественникам, интересуемся их проблемами. В то же время мы доносим все процессы, связанные с имиджем Азербайджана, до белорусской общественности. Передаем достоверную информацию местным СМИ.

- Ведете ли вы тут работы по информированию о преступлениях Армении против Азербайджана, нагорно-карабахском конфликте, азербайджанской культуре, спорте и других сферах?

- Каждый год мы устраиваем мероприятия по случаю годовщины Ходжалинской трагедии, оккупации наших районов, и вообще доносим до белорусской общественности информацию об этом. Даже не дожидаясь наступления этих скорбных для нашего народа дат мы стараемся по мере возможности информировать живущих и работающих здесь представителей других стран о зверствах, учиненных армянами в отношении азербайджанцев.

В сфере искусства мы проводим в Беларуси «Дни азербайджанской культуры». Принимаем участие во всех праздниках Беларуси на уровне диаспоры. В рамках проводимого здесь фестиваля национальных культур мы представляем нашу страну, проводим мероприятия в связи с нашей национальной одеждой, кухней, историей, музыкой и т.д. Наши представители неоднократно становились лауреатами этих фестивалей. Кроме того, многие годы мы проводим в Минске «Дни азербайджанской культуры», привлекаем сюда азербайджанских певцов и танцовщиц. Нас здесь представляют самый активный участник «Организации молодежи», руководитель танцевальной группы «Легенды Кавказа» Вусал Гараев, певица Гюнеш Аббасова, Руслан Асланов и другие.

Здесь также действует Национальный культурный центр, я являюсь председателем его Координационного совета. Вместе с членами «Организации молодежи» мы посещаем детские дома, помогаем продуктами, игрушками, одеждой. Наш покойный соотечественник Матлаб Искендеров от имени «Конгресса азербайджанских общин» не раз помогал детским домам. Представитель нашей организации в Гродно Намиг Велиев и другие помогают больницам, детским домам и домам престарелых.

- Ощущаете ли вы поддержку госструктур Азербайджана в своей деятельности?

- Мы поддерживаем тесные связи с Азербайджаном – Кабинетом министров, Администрацией президента, Госкомитетом по работе с диаспорой. Они оказывают нам ощутимую помощь в проведении связанных с Азербайджаном мероприятий в Белоруссии. Мы стараемся расширять эти связи с каждым днем.

- Хорошо ли себя чувствуют в Беларуси азербайджанские бизнесмены? Как бы вы оценили инвестиционный климат в этой стране?

- Президент Беларуси в своем выступлении сказал азербайджанским бизнесменам: «Мы готовы и ждем вас с предложениями». В этой стране имеются все условия для ведения бизнеса.

- Что бы вы хотели передать отсюда азербайджанцам?

- Азербайджан всегда в нашем сердце. Такие люди как вы доносят сюда аромат и тепло Азербайджана. В вашем лице передаем привет всем нашим соотечественникам. Желаем азербайджанцам процветания. Да придаст Аллах сил нашему уважаемому президенту Ильхаму Алиеву, чтобы он реализовал все свои планы. Покойный президент, общенациональный лидер Гейдар Алиев сказал: «Не знаю, что будет, но знаю, что будет еще лучше».

Завершить нашу беседу хотелось бы отрывком из произведения Гюнель Анаргызы «Письмо отцу»: «Отец, я очень по тебе соскучился, заболел, плохо себя чувствую. Отец, найди меня и верни. Подпись: Твой сын Карабах».

Уверен, что настанет день, когда азербайджанский народ будет проводить свои праздники в Карабахе.

Беларусь, Минск

С.Т., А.С.

