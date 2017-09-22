Центробанк Азербайджана перейдёт на режим таргетирования инфляции (версия 2)

2017-09-22 14:04 | www.trend.az | 5

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БАКУ /Trend/ - В среднесрочной перспективе Центральный банк Азербайджана (ЦБА) перейдёт на режим таргетирования инфляции, сказал в пятницу Trend первый заместитель председателя Центробанка Алим Гулиев.

По его словам, это станет логическим продолжением перехода на режим плавающего курса маната.

"Говоря о среднесрочной перспективе, подразумевается период в три-пять лет", - сказал Гулиев, напомнив, что в настоящее время в Азербайджане действует режим таргетирования денежной массы.

Отметим, что многие международные эксперты сходятся во мнении, что в условиях глобального кризиса режим таргетирования инфляции имеет большое преимущество перед другими режимами денежной политики за счёт своей большей устойчивости. Таргетирование инфляции позволяет снизить волатильность экономики.

Различные исследования показывают, что в странах, где действует режим таргетирования инфляции более низкий уровень нарушения макроэкономического равновесия.

Многие страны, которые использовали этот режим ещё до кризиса 2008 года не стали менять его на другой режим денежной политики.

Особую роль в проведении таргетирования инфляции имеет гибкость курса национальной валюты, что обуславливает переход на режим плавающего курса.

(Автор: Азад Гасанли)