В Баку открылся седьмой Фестиваль искусств "Девичья башня" (ФОТО)

2017-09-22 14:17 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - В древней части Баку – Ичеришехер, на площади перед Девичьей башней, сегодня открылся VII Фестиваль искусств "Qız qalası" ("Девичья башня"), организованный по инициативе Фонда Гейдара Алиева, сообщает Trend Life.

VII Фестиваль искусств "Qız qalası" пройдет с 22 по 24 сентября. В его рамках молодые художники различных творческих центров раскрасят макеты Девичьей башни.

Среди азербайджанских художников - Бахруз Кенгерли, Джавид Ильхам, Орхан Гараев, Рашад Нури и Вюсаля Агаразиева. Художники также помогают группе детей-художников с ограниченными возможностями. В фестивале принимают участие воспитанники Республиканского центра развития детей и молодежи, детских домов Хатаинского, Низаминского и Сураханского районов Баку, Реабилитационного центра для детей с синдромом Дауна.

По завершении фестиваля 10 макетов Девичьей башни будут представлены в различных художественных центрах. Фестиваль проходит на площади у Девичьей башни с 10:30 до 16:00.

Проект реализуется с 2010 года и нацелен на популяризацию Девичьей башни (Qız qalası), считающейся символом Баку и находящейся на территории Ичеришехер, который в 2000 году был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Участвующие в фестивале художники, в том числе из разных стран, украшая макеты Девичьей башни в своем национальном стиле, создают произведения, отражающие синтез культур и обычаев. Эти уникальные работы, которые демонстрируются в различных городах мира, играют важную роль в популяризации Девичьей башни, являющейся историческим и архитектурным памятником Азербайджана.

(Автор: Джани Бабаева)