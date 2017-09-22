Bakan Kurtulmuş: "Kuzey Irak'ta referandum daha fazla parçalanmaya neden olabilir

2017-09-22 16:01 | www.trend.az | 1

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş: "Uzun vadede hem fındık alanlarının yenilenmesi hem de fındıkta fiyatın Türkiye'de oluşması için, hazırlıklarımızı gayretli bir şekilde sürdürüyoruz."



Bakan Kurtulmuş: "Kuzey Irak'ta referandum daha fazla parçalanmaya neden olabilir. Bölünme, daha fazla parçalanma hiçbir bölge halkına en ufak bir yarar sağlamamıştır. Çok açık söylüyorum; bu parçalanmanın ve dağılmanın en çok kazananı İsrail'dir ve İsrail'in yayılmacı politikalarıdır."



Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu Ordu'da.



Bakan Kurtulmuş ile Bakan Eroğlu, kentteki programına Valilik ziyareti ile başladı.



Şeref defterinin imzalanmasının ardından iki bakan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu ve Ordu'da yürütülen yatırım çalışmalarını değerlendirdi.



Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, AK Parti döneminde Ordu'da şehrin kalkınmasına ve geleceğine yönelik ciddi yatırımlar yapıldığını vurguladı.



Ordu'da doğa turizminin geliştirilmesi için Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile ortak çalışmalar yürütüldüğünü belirten Bakan Kurtulmuş, son yıllarda Türk turizminde yaşanan gerilemenin de tersine döndüğünü söyledi.



Bakan Kurtulmuş, yaptığı konuşmada, turizmde ürün ve pazar çeşitliliğinin artırılması gerektiğini vurgulayarak, yeni pazarlar oluşturmak için Bakanlığın projeler ürettiğini ifade etti.



Fındık Fiyatları



Ordu ekonomisinde önemli bir yeri olan fındık konusuna da konuşmasında değinen Bakan Numan Kurtulmuş, fındık fiyatlarının belirlenmesinde serbest piyasanın etkili olduğunun altını çizdi.



Fındık üzerinden siyasi ve ticari bir takım rantlar elde edilmeye çalışıldığını aktaran Bakan Kurtulmuş şunları söyledi:



"Bu süreçte devlet olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz. Bu çerçevede Tarım Bakanımız önce fiyatları açıkladı, arkasından alımların başlamasıyla birlikte sahadaki bazı gelişmeler üzerine, örneğin çürük oranlarını yüzde 3'ten yüzde 5'e, çatlak oranlarını da 2'den 7'ye çıkardı. 20 Eylül itibariyle Ordu'da 60 milyon liralık bir alım yapıldı. Piyasadaki tekelci rantiyecilerin heveslerini kursaklarında bırakmak için TMO'nun bütün fındığı alacağı açıklamasını yaptı. Fındıkta, kısa vadede, bu yıl için atılabilecek adımlar atıldı. Uzun vadede hem fındık alanlarının yenilenmesi hem de fındıkta fiyatın Türkiye'de oluşması için -Türkiye'nin en önemli stratejik ürünlerinden biri fındık- hazırlıklarımızı gayretli bir şekilde sürdürüyoruz. Fındık piyasasını ciddi bir şekilde takip ediyoruz. Halkımızın sıkıntılarını biliyoruz, bunun önlenmesi icin de gayret sarfediyoruz. Bu sene ki alımlar bittiğinde de oturup fındık stratejisi üzerinde kafa yormamız gerekiyor."



Irak Referandumu



Bakan Kurtulmuş, Irak'ta yapılması planlanan referanduma da değindi. Referandumun, Barzani'nin Kürt bölgeleri içinde kendisini merkeze koymak için yaptığı bir hamle olduğunu ifade eden Bakan Kurtulmuş, şöyle devam etti:



"Önümüzde bütün Türkiye'nin hatta bütün bölge ülkelerinin nefesini tutup beklediği Kuzey Irak'taki referandum meselesi vardır. Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki, Kuzey Irak referandumu, Barzani yönetiminin bundan sonra bölgede -Kürt bölgeleri arasında- kendisini merkeze koymak için yapmış olduğu siyasi atraksiyonlardan birisidir. Referandum nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, bu referandumun aslında hukuken uygulanabilme imkânı yoktur. Bu referandum Irak Anayasası'na aykırı olduğu için uygulanma imkânı yoktur. Ayrıca siyasi olarak da pratik olarak da uygulanma imkânı yoktur. Dolayısıyla, özellikle Türkiye ile başından beri iyi ilişkiler geliştirmiş olan Kuzey Irak yönetimine bir kez daha ve çok kuvvetli bir şekilde tavsiyemizi ifade etmek isteriz. Bu referandumdan vazgeçmek, Kuzey Irak'ın Türkiye ile ilişkilerini bundan sonra da çok daha düzgün bir şekilde yürümesi ve bölgede istikrarın sağlanması için, bölge ülkeleriyle Kuzey Irak'ın ilişkilerinin düzelmesi içinde siyasi menfaatleri gereğidir."



Bölgedeki parçalanmanın, bölünmenin halkların yararına olmadığını vurgulayan Bakan Kurtulmuş, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Osmanlı Cihan Devleti'nden 40'a yakın devlet çıktı. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra da bu parçalanma ve bölünmeler devam etti. Soğuk savaşın bitmesinden sonra ve özellikle Arap Baharı ve Suriye'deki gelişmelerden sonra bölge paramparça oldu. Şimdi biz, Kuzey Iraklı dostlarımızın bir kez daha düşünmelerini tavsiye ederiz. Bölgedeki bu parçalanmalardan, bu dağılmalardan kim istifade etti? Yıllar süren İran, Irak savaşının galibi kimdir? Yıllar süren Lübnan iç savaşının galibi kimdir? Yıllar süren ve halen devam etmekte olan Suriye'deki iç savaş ve vekâlet savaşlarının kazananı kimdir? Irak'taki durumunda kazananı kimdir? Daha fazla bölünme, daha fazla parçalanma hiçbir bölge halkına en ufak bir yarar sağlamamıştır.



Çok açık söylüyorum; bu parçalanmanın ve dağılmanın en çok kazananı İsrail'dir ve İsrail'in yayılmacı politikalarıdır. Burada yeni bir ayrışmanın önünü açacak, bu referandum acaba kendi halklarının işine yarayacak mı yaramayacak mı? Kesinlikle yaramayacak. Bölgede daha fazla dağılmayı sağlayacak, daha fazla kan ve gözyaşına vesile olacak. Bundan bir an evvel vazgeçmelerini ve bütün bölge halklarının ortak menfaatleri çerçevesinde, ‘Daha fazla birleşmeyi, daha fazla bütünleşmeyi nasıl yaparız?’ bunun hesapları içerisinde olmasını tavsiye ederiz."



İki Bakan daha sonra AK Parti Ordu İl Başkanlığını ziyaret etti.