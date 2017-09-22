Задержан хулиган, избивший водителя автобуса

2017-09-22 14:36 | www.oxu.az | 6

Задержан человек, избивший водителя автобуса в Баку.

Как передает Oxu.Az, заместитель главы пресс-службы министерства внутренних дел Орхан Мансурзаде сказал АПА, что в результате оперативно-розыскных мероприятий Отдела уголовного розыска Управления полиции Насиминского района и 19-го отделения полиции был задержан 27-летний житель Хырдалана Джавидан Бадалов, избивший водителя автобуса.

По факту в следственном отделе Управления полиции Насиминского района было возбуждено уголовное дело по статье 221.1. УК АР. Дж.Бадалов был привлечен к следствию в качестве обвиняемого. Сегодня суд рассмотрит представление об избрании меры пресечения в виде ареста.

Отметим, что инцидент произошел вечером 18 сентября возле станции метро «Мемар Аджеми». Водитель пассажирского автобуса №135 Гюдрет Керимов был избит пассажиром. Водитель был доставлен в Городскую клиническую больницу №1. Компания-перевозчик обратилась в правоохранительные органы.



Э.А.

