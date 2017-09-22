Саакашвили не явился в Львовский суд

2017-09-22 14:42 | www.oxu.az | 6

Суд во Львовской области продолжил рассмотрение дела в отношении бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили о незаконном пересечении государственной границы Украины, передает Oxu.Az со ссылкой на УНИАН.

Сам М.Сааакашвили на заседание суда не явился, поскольку, по его словам, на сегодня у него запланированы митинги.

Предыдущее заседание было перенесено в связи с тем, что для выполнения ходатайств стороны защиты Госпогранслужбе потребовалось дополнительное время.

10 сентября лишенный украинского гражданства М.Саакашвили с помощью своих сторонников прорвался через польско-украинскую границу в пункте пропуска "Шегини".

Н.О.