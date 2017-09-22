Эрбиль должен отменить референдум о независимости – премьер-министр Турции

2017-09-22 14:23 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Глава Курдской автономии Ирака Масуд Барзани должен отменить референдум о независимости, сказал премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, сообщают в пятницу турецкие СМИ.

Йылдырым отметил, что Турция сделает все возможное в рамках закона, в случае проведения в Эрбиле референдума о независимости. Премьер-министр отметил, что большинство стран мира и в том числе Ирак, Иран и Турция выступают против проведения референдума о независимости в Курдской автономии.

Отметим, что референдум о независимости в Курдской автономии Ирака запланирован на 25 сентября.

Ранее глава Курдской автономии Масуд Барзани пригрозил войной, если центральное правительство в Багдаде помешает проведению референдума.

Барзани заявил, что подготовка к проведению референдума завершена.

«В Курдской автономии не намерены каждый раз откладывать проведение референдума о независимости», - сказал Барзани.

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что курдская администрация Ирака пожалеет в случае проведения этого референдума.

«Для Турции приоритетом является целостность Ирака. Решение о проведении референдума о независимости Курдской автономии означает начало распада Ирака», - сказал Эрдоган.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

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