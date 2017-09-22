Эрбиль должен отменить референдум о независимости – премьер-министр Турции

2017-09-22 14:23 | www.trend.az | 5
БАКУ /Trend/ - Глава Курдской автономии Ирака Масуд Барзани должен отменить референдум о независимости, сказал премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, сообщают в пятницу турецкие СМИ.
Йылдырым отметил, что Турция сделает все возможное в рамках закона, в случае проведения в Эрбиле референдума о независимости. Премьер-министр отметил, что большинство стран мира и в том числе Ирак, Иран и Турция выступают против проведения референдума о независимости в Курдской автономии.
Отметим, что референдум о независимости в Курдской автономии Ирака запланирован на 25 сентября.
Ранее глава Курдской автономии Масуд Барзани пригрозил войной, если центральное правительство в Багдаде помешает проведению референдума.
Барзани заявил, что подготовка к проведению референдума завершена.
«В Курдской автономии не намерены каждый раз откладывать проведение референдума о независимости», - сказал Барзани.
Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что курдская администрация Ирака пожалеет в случае проведения этого референдума.
«Для Турции приоритетом является целостность Ирака. Решение о проведении референдума о независимости Курдской автономии означает начало распада Ирака», - сказал Эрдоган.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
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