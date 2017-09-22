Азербайджанская певица подарила генсеку ТЮРКСОЙ ковер с его изображением (ФОТО)

2017-09-22 14:31 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская певица и телеведущая Роза Зяргярли выступила на состоявшемся в Караганде (Казахстан) XIX Международном фестивале "Музыкальная Сарыарка" и гала-концерте, посвященном 70-летию генерального секретаря ТЮРКСОЙ Дюсена Касеинова, сообщил Trend Life пресс-секретарь исполнительницы.

Фестиваль "Музыкальная Сарыарка" собрал коллективы и артистов из Турции, Узбекистана, Швейцарии, России и других стран. Роза Зяргярли в сопровождении джазового оркестра исполнила композиции "Сцена" и "Я влюбилась". После концерта певица встретилась с мэром города Караганды и вручила от имени телеканала ARB подарок.

Роза Зяргярли также выступила в рамках фестиваля на гала-концерте "Мои друзья – мое богатство", посвященного 70-летию генерального секретаря ТЮРКСОЙ, заслуженного деятеля искусств Казахстана, известного музыкального деятеля, профессора Дюсена Касеинова. Во время праздничного вечера певица исполнила композицию "Кяманча" и преподнесла юбиляру ковер с его изображением и подарок от телеканала ARB.

Дюсен Касеинов с мая 2008 года исполняет обязанности генерального секретаря ТЮРКСОЙ. Родился 10 марта 1947 года в городе Бийске (Алтайский край). Имеет высшее образование, окончил Алматинскую консерваторию им. Курмангазы, а также Московскую консерваторию им. П. Чайковского. Профессор, владеет испанским и английским языками. С сентября 2003 по сентябрь 2004 возглавлял Министерство культуры Республики Казахстан.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Хазар Ахундов)