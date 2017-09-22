Дмитрий Назаров: «Мы понимаем друг друга с закрытыми глазами»

2017-09-22 16:13 | www.apa.az | 5

«Линия атаки нашей команды недаром уверенно действует в нынешнем сезоне».

Как сообщает АПА со ссылкой на «apasport.az», об этом заявил футболист сборной Азербайджана Дмитрий Назаров.

«Ауе», в котором выступает 27-летний полузащитник, сегодня проведёт очередной матч во II Бундеслиге Германии. В VIII туре одноимённая команда из Ауе примет «Сандхаузен».

Атакующее трио команды Сёрен Бертрам, Паскаль Кёпке и Дмитрий Назаров производит неплохое впечатление в нынешнем сезоне. Бертрам забил 3 гола, а Кёпке и Назаров отличились по 2 раза.

В беседе с немецкими СМИ Назаров отметил, что они постараются сыграть результативно и в предстоящих матчах: «Мы забиваем голы неслучайно, понимаем друг друга с закрытыми глазами и знаем, что нам нужно делать в каждой конкретной ситуации. Каждый из нас знает, что будут делать 2 других футболиста в линии атаки, с какой скоростью они будут бежать, когда откроются в свободной зоне. Мы прекрасно взаимодействуем на поле, получаем удовольствие, играя вместе. Постараемся забить голы и во встрече с «Сандхаузеном».

Свисток к началу матча «Ауе» – «Сандхаузен» прозвучит в 20:30 по бакинскому времени.

Отметим, что после 7 игр команда Назарова с 10 очками занимает 9-ую строчку в турнирной таблице.