Парламентская делегация Германии посетит Баку

2017-09-22 14:46 | www.oxu.az | 5

Парламентская делегация Германии посетит Баку 2-4 октября.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили Report в посольстве Германии в Азербайджане,

Сообщается, что целью является отобрать кандидатов от Азербайджана в Международную парламентскую стипендиальную программу (IPS) Бундестага Германии.

Делегацией из Германии будет руководить депутат Бундестага Каи Геринг.

Отметим, что в рамках программы IPS 120 стипендиатов из 41 страны с 1 марта по 31 июля 2017 года получили возможность ознакомиться с парламентской системой Германии в рамках стипендий, полностью финансируемых Бундестагом Германии.

Н.О.