Снесен Дом-музей Мирзы Алекпера Сабира

2017-09-22 14:50 | www.oxu.az | 4

Снесен расположенный в Шемахе Дом-музей известного азербайджанского поэта Мирзы Алекпера Сабира.

Как передает Oxu.Az, руководитель по Шемахинскому району Исмаиллинского регионального управления культуры и туризма Рафаэль Тагиев сообщил Report, что причиной тому стало обрушение одной из стен дома.

Принадлежавшие поэту предметы хранятся в Шемахинской центральной библиотеке под охраной полиции.

По его словам, решение о сносе музея было принято внуками М.А.Сабира Эльчином и Гюндююзом Тахирли:

«Они уже утвердили новый проект. Строительство музея завершится в ближайшее время. Принадлежавшие в свое время поэту и хранящиеся в музее все предметы на данный момент находятся в Шемахинской центральной библиотеке под охраной полиции. После завершения строительства все предметы вновь установят на свои места».

Р.Тагиев отметил, что дом будет похож на прежний и его построят в стиле восточной архитектуры:

«В отличие от прежнего дома, в новом помещении будут зал для конференций и фондовые комнаты. Вопросами строительства дома лично занимаются внуки поэта. Они недавно были в Шемахе на похоронах невестки Мирзы Алекпера Сабира. Ее похоронили рядом с поэтом».

Отметим, что М.А.Сабир скончался в 1911 году в Шемахе в возрасте 49 лет и был похоронен в родном городе.

Э.А.