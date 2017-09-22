Замминистра образования Азербайджана ответил армянскому депутату на конференции в Баку

2017-09-22 14:38 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В азербайджанских учебниках ни к какому народу, в том числе и к армянам, не прививается чувства ненависти, и нет никаких призывов к ненависти. Об этом замминистра образования Азербайджана Джейхун Байрамов сказал, комментируя антиазербайджанские высказывания главы делегации Армении в ПА "Евронест" Армена Ашотяна на конференции, проводимой в пятницу в Баку и посвященной вопросам привлечения парламентов стран-членов "Восточного партнерства" к поощрению гендерного равенства и женского здоровья в рамках Целей устойчивого развития.

"Но вы забываете, что Армения оккупировала 20 процентов азербайджанских земель, и все еще удерживает их под оккупацией. Более одного миллиона азербайджанцев изгнаны с родных земель, разрушены материально-культурные памятники, учебные заведения», - сказал Байрамов.

Армен Ашотян выступил против обсуждения на конференции темы Нагорного Карабаха. «Давайте не будем создавать условий для продолжения вражды между будущими поколениями. ПА "Евронест" очень важна для нас. Спасибо, что пригласили нас. Наше пребывание здесь – это шанс», - сказал он.

Конференция организована совместно Милли Меджлисом (парламент), комитетом по социальным вопросам, образованию, культуре и гражданским обществам Парламентской ассамблеи "Евронест", Форумом Европарламента по населению и развитию и офисом ООН в Азербайджане.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)