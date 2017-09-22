Азербайджан будет сотрудничать с РФ и Эстонией в сфере аудита

2017-09-22 14:48 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Палата аудиторов Азербайджана будет сотрудничать с аудиторами России и Эстонии.

Соответствующий меморандум о сотрудничестве был подписан в рамках научно-практической конференции "Стратегическая дорожная карта экономики Азербайджана: отчетность и проблемы прозрачности".

От азербайджанской стороны документы подписал председатель Палаты аудиторов Азербайджана Вахид Новрузов, с российской стороны - председатель правления Союза аудиторов РФ Людмила Козлова, с эстонской стороны - член Совета директоров Ассоциации аудиторов Эстонии Сергей Чистяков.

В пятницу в Баку проходит научно-практическая конференция «Стратегическая дорожная карта экономики Азербайджана: отчетность и проблемы прозрачности». В мероприятии принимают участие десятки представителей частного и государственного секторов, в том числе SOCAR, Государственного нефтяного фонда Азербайджана, Центрального банка, министерств по налогам и экономики, различных ассоциаций и другие. В конференции также принимают участие представители аудиторских палат Беларуси, России, Румынии, Турции, Латвии, Литвы, Молдовы и других.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)