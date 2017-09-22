Владелец AAAF Park арестован?

2017-09-22 14:53 | www.oxu.az | 5

Появилась новость об аресте владельца жилого комплекса AAAF Park, известного бизнесмена Тофига Гейдарова.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ölkə.az, сотрудники прокуратуры предупредили владельцев всех объектов на территории AAAF Park покинуть территорию в течение 10 дней. Прокуратура наложила арест на все объекты на территории комплекса. В настоящее время в AAAF Park ведутся обыски, после завершения следствия владельцы объектов смогут вернуться на территорию.

Официального заявления пока не сделано, но владельцы освобождаемых объектов подтвердили Ölkə.Az данную новость.

Глава пресс-службы Генпрокуратуры Эльдар Султанов опроверг новость о проверках в AAAF Park. Он также заявил, что ему неизвестно об аресте Тофига Гейдарова.

По другой информации, на территорию AAAF Park прибыли сотрудники не прокуратуры, а Минналогов.