Главы МИД в Нью-Йорке подготовят последнюю встречу Президента Ильхама Алиева с Сержем Саргсяном?

2017-09-22 14:51 | www.trend.az | 5

Эльмира Таривердиева

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении - Эльмар Мамедъяров и Эдвард Налбандян запланировали на завтра встречу в Нью-Йорке. После вызвавших резонанс слов Налбандяна о том, что Ереван и Баку обсуждают вопрос сдачи оккупированных территорий, глава МИД Армении поспешил обозначить, что на встрече с Мамедъяровым будут обсуждаться лишь рабочие моменты переговоров. А именно: программа визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион и возможность скорой встречи лидеров Азербайджана и Армении.

Что касается встречи министров, то тут все понятно. Ждать каких-то новостей или сенсаций не стоит, рабочий характер встречи не оставляет места для фантазии.

Однако интересно, что возможная встреча лидеров Азербайджана и Армении может стать последней встречей Президента Азербайджана Ильхама Алиева и главы Армении Сержа Саргсяна. После того как в марте 2018 года Армения станет парламентской республикой, переговоры с Баку по нагорно-карабахскому урегулированию должен будет вести премьер-министр, который автоматически станет главой государства.

По идее, Саргсян не должен претендовать на пост премьера, повторяя российский сценарий, так как в декабре 2015 года, когда на референдуме была принята новая Конституция Армении, Саргсян во всеуслышание заявил, что в случае ее принятия не будет претендовать на пост президента, премьер-министра и председателя Национального собрания.

Правда, сама новая Конституция не запрещает Сержу Саргсяну вновь возглавить республику, на этот раз в должности премьера. Так что верить его заверениям на сто процентов не стоит, так как власть, особенно в Армении, не просто власть, но и гарантия собственной безопасности, а у Саргсяна скопилось слишком много грехов.

Однако, если Саргсян действительно решил уйти, он мог бы уйти, оставшись в памяти людей не как коррупционный и нелегитимный карабахский генерал, а как человек, запустивший мирный процесс по Нагорному Карабаху. Для этого он всего лишь должен сдвинуть позицию Армении с мертвой точки в переговорах с Баку.

Правительство Саргсяна и лично его родственники принесли столько бед армянским гражданам, что стоило бы под занавес сделать для них и что-то хорошее, дав надежду на светлое будущее в регионе, который мог бы, наконец, после деблокады Армении принести армянам огромные прибыли.

И пусть бы потом Саргсян даже и уехал из Армении навсегда, пополнив ряды бегущих из страны людей, благо, ему есть на что неплохо устроиться за границей.

Однако все это пока выглядит сценарием из области фантастики. На деле же просто так отдать прибыльное место Саргсян вряд-ли сможет - в силу меркантильных интересов и связи с криминалом и олигархами, которые его, возможно, и не намерены просто так отпускать.

Эльмира Таривердиева, глава Русской службы новостей Trend