Главное управление полиции города Баку сделало предупреждение в связи с митингом

2017-09-22 15:12 | www.oxu.az | 5

Главное управление полиции города Баку сделало предупреждение в связи с предстоящим 23 сентября митингом Национального совета.

Как передает Oxu.Az, заместитель начальника управления, генерал-майор полиции Сахлаб Багиров сказал АПА, что на митинге, согласованном с Исполнительной властью города Баку, провокаций допущено не будет:

«Мы пригласили организаторов митинга в Главное управление полиции города Баку. Им будет сделано предупреждение. На митинге будут озвучиваться только лозунги, которые были указаны в адресованном в Исполнительную власть города Баку обращении в связи с проведением акции. Кроме того, не будут допущены какие-либо шаги, которые могут привести к беспорядкам и противостоянию. В противном случае, организаторы митинга и нарушители будут наказаны в рамках закона».

Отметим, Национальный совет обратился в Исполнительную власть города Баку в связи с намерением провести 23 сентября с 15:00 до 17:00 митинг на бывшем стадионе «Мэхсул». Исполнительная власть города Баку дала согласие на проведение митинга.

Э.А.

