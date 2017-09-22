Представители «Автобусного тура по Европе» в Закатальском филиале UNEC (ФОТО)

2017-09-22 15:00 | www.trend.az | 5

В рамках проекта «Автобусный тур 2017» представителей Европейского союза в Азербайджане представители «Автобусного тура по Европе» побывали в Закатальском филиале.

Представители проекта, встретившись со студентами филиала, дали им информацию о Европейском союзе, культуре европейских стран, возможностях образования. Для малого и среднего предпринимательства организовали уроки мастер класс на тему маркетинга, брендинга, социального медиа маркетинга. На мероприятии для молодежи была дана подробная информация об отношениях Европейского союза с Азербайджаном, организована презентация программ “Erasmus+”, «Молодые послы Европы». Студенты проявили большой интерес книгам, рассказывающим о секретах бизнеса, стендам и выставкам, отражающим деятельность Европейского союза.